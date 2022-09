NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, søndag 18. september.

Partene i lærerstreiken møtes

Partene i lærerstreiken skal til et møte hos Riksmekleren klokka 12. Det er allerede den lengste lærerstreiken vi har hatt i Norge. Mandag skal den etter planen trappes ytterligere opp når Utdanningsforbundet tar ut ytterligere 1.800 medlemmer i streik.

Flere har advart mot konsekvensene streiken får for unges psykiske helse, og oppfordret regjeringen til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

Ett minutts stillhet for dronning Elizabeth

Over 100 stats- og regjeringssjefer ankommer London i løpet av søndagen for å delta i dronning Elizabeths begravelse mandag.

Kong Charles er vert for en mottakelse på Buckingham Palace i kveld. Klokka 21 norsk tid blir det avholdt ett minutts stillhet over hele Storbritannia for den avdøde monarken.

Rosenborg tar imot Lillestrøm

Det er 23. runde i Eliteserien og klart for en storkamp i Trondheim når Rosenborg møter Lillestrøm. Det er også lokaloppgjør mellom Molde og Aalesund.

Øvrige kamper: Bodø/Glimt – Haugesund, Sarpsborg – Jerv, Strømsgodset – Kristiansund, Viking – Tromsø, Vålerenga – Sandefjord.

Ibsenprisen deles ut



Den internasjonale Ibsenprisen deles ut til det australske kompaniet Back to Back Theatre. Det skjer i en direktesendt seremoni. I forbindelse med mottakelsen spiller kompaniet de to forestillingene «Ganesh Versus the Third Reich» og «The Shadow Whose Prey The Hunter Becomes» på Nationaltheatrets Hovedscene og i Kanonhallen på Løren.