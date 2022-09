13 evakuert etter jordskred i Møre og Romsdal

NTB

Det har gått et jordskred i Sunndal i Møre og Romsdal og fem boliger er evakuert. Det er ikke meldt om at noen er skadd.

Politiet kjenner ikke til størrelsen på skredet ennå. Det har gått i nærheten av Løykja barneskole. Totalt er 13 personer fra 5 adresser evakuert. Enkelte tar inn hos familie og venner, mens det jobbes med å skaffe overnatting til de øvrige, opplyser politiet.

– Det er en klynge med hus som ligger der, og tre-fire hus blir evakuert. De samles på skolen som ligger like ved, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck i Møre og Romsdal-politiet til NTB.

– Det er ingen hus som er tatt av skredet og det er ingen som er skadd, ut fra de opplysningene vi har nå, sier han.

Politiet jobber på stedet for å sikre og stabilisere, og kommunen er på vei for å ta seg av de evakuerte. Det er ikke noe som tyder på at det er grunn til å evakuere flere nå, opplyser politiet.