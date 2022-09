Stor sikkerhetssone rundt gjenstand i vannet ved Moss

NTB

Det er opprettet en sikkerhetssone på 150 meter rundt en gjenstand som er funnet i vannet vest for Jeløya i Moss. Et kystvaktskip er på stedet.

Noe av strandsonen er også sperret av, skriver Øst politidistrikt.

– Forsvaret har fått en bistandsanmodning fra politiet om å sjekke ut et objekt i sjøen utenfor Jeløy i Moss. Bildene fra dette stedet er sendt til analyse. Det viser seg antakeligvis å være en trykklufttank fra en torpedo fra andre verdenskrig, sier talsperson Marius Vågenes Villanger ved Forsvarets operative hovedkvarter til Moss Avis.

Minedykkere er på stedet for å undersøke gjenstanden nærmere. Politiet opplyser til NTB at det ikke er bekreftet at gjenstanden er en slik trykklufttank, og at det heller ikke er avklart om den er farlig.

