Moxnes inviterer til strømsamarbeid

NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber partiledere fra Frps Sylvi Listhaug til SVs Kirsti Bergstø samle seg om å ta grep under Stortingets ekstramøte om strømkrisen.

– Hvis det bare blir prat og ikke noe skjer i Stortinget den kommende uka er det en oppvisning i politisk handlingslammelse, sa Moxnes under sin tale til landsstyret lørdag.

Mandag samles Stortinget til et ekstramøte for å diskutere de høye strømprisene. Der håper naturligvis Moxnes at hans partis strakstiltak blir vedtatt: makspris på strøm, stans i produksjon til eksport, toprismodell for å hindre unødvendig strømbruk, mer satsing på strømsparing fra Enova og i offentlig sektor.

– Vi trenger ikke vedta nøyaktig Rødts formuleringer. Men vi må kunne samles om strakstiltak som tar kontroll over prisene, forsyningssikkerheten og en storstilt satsing på energisparing. Vi må forvalte og foredle vår viktigste nasjonale ressurs, ikke sløse den vekk, sier Rødt-lederen.

Dermed kommer han med en anmodning til både samarbeidspartnere og motstandere.

– Derfor inviterer jeg de andre partilederne, fra Sylvi Listhaug til Kirsti Bergstø: La oss ta ansvar, ta grep og gi folk og næringsliv det de trenger, og la oss gjøre det sammen nå, sier Moxnes.