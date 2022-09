NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 17. september.

Landsstyremøte i Rødt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes taler til landsstyret fra klokken 10.15. Tema for talen blir blant annet strømpriskrisen og det ekstraordinære møtet på stortinget 19. september. Partiet har vært blant regjeringens ivrigste kritikere, og har uttalt at de forventer at regjeringen leverer konkrete tiltak for å begrense eksporten, få ned strømprisene og spare energi.

Forsvarsministeren deltar på markeringen for operasjon Freshman

Bjørn Arild Gram (Sp) deltar i markeringen av 80-årsminnet for operasjon Freshman, som var et forsøk på å ødelegge tungtvannsproduksjonen på Vemork, men som endte i tragedie. 41 av 48 soldater og flygere ble drept i forsøket på å nå målet i november 1942. Hydrogenfabrikken ble sprengt og ødelagt i februar året etter under operasjon Gunnerside.



Nancy Pelosi til Armenia

USAs kongressleder Nancy Pelosi reiser lørdag til Armenia, der over 200 personer er drept i kamper ved grensen til Aserbajdsjan de siste dagene.



Oktoberfest i Bayern

Den tradisjonelle oktoberfesten begynner i München i Sør-Tyskland. Arrangementet pågår til 3. oktober.

Casper Ruud og Norge i Davis Cup

Casper Ruud og Viktor Durasovic møter indiske Yuki Bhambri og Saketh Myneni i double i Davis Cup i Håkons Hall på Lillehammer. Ruud skal også møte Ramkumar Ramanathan i singelkamp, mens Durasovic møter Prajnesh Gunneswaran. Kampene starter fra klokka 14. Fredag slo Ruud Gunneswaran enkelt i strake sett i den første kampen i Davis Cup.

Rosenborg mot Brann i Toppserien

Brann tar imot Rosenborg i andre runde av mestersluttspillet i Toppserien. Begge lagene vant i første runde, og lørdagens kamp kan fort bli avgjørende for hvem som blir seriemester i år. Brann ligger som tabelltopp med to poeng ned til trønderne på andreplass. Kampen starter klokka 15.30.