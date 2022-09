NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 17. september.

Ber om å få bruke beslaglagte dokumenter i Trump-etterforskning



USAs justisdepartement ber en føderal ankedomstol om å tilsidesette en ordre som hindrer dem fra å se på graderte dokumenter som ble beslaglagt på Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago.

I anmodningen skriver departementet at dommerens ordre hindrer «regjeringens arbeid i å beskytte nasjonens sikkerhet», og at den også forstyrrer departementets etterforskning av de topphemmelige dokumentene som ble oppbevart på Trumps eiendom i Florida. Departementet ber om at ordren umiddelbart blir overstyrt slik at arbeidet med saken kan gjenopptas.

Ukraina sender ytterligere politifolk til Izium for å etterforske massegravfunnet

Det ukrainske politiet sender 1.000 ekstra betjenter til Izium, der det denne uka ble gjort funn av en stor massegrav etter at russiske styrker trakk seg ut. Ifølge politiet er det funnet 445 graver på stedet, som ligger i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina.

De 1.000 betjentene skal både jobbe med etterforskningsarbeid og andre ting. Ifølge politisjef Ihor Klymenko er det igangsatt etterforskning mer enn 200 av angivelige russiske krigsforbrytelser.

Mann pågrepet etter «forstyrrelse» ved dronning Elizabeths paradeseng

En mann er pågrepet etter en såkalt forstyrrelse i Westminster Hall, der dronning Elizabeth ligger på paradeseng. Det er meldt om at mannen tok på kisten.

Politiet hastet til for å pågripe mannen like før klokka 22 fredag kveld, den andre dagen der sørgende briter kan møte opp for å ta sitt farvel med dronningen. En kilde opplyser til The Guardian at mannen føk ut av køen forbi katafalken, og at han klarte å gå opp stegene til kisten for så å ta på den, før han ble pågrepet. Verken det lokale politiet eller Underhuset har avvist den beskrivelsen.

Barn og bestemor funnet etter stor leteaksjon

Det ble iverksatt en stor leteaksjon i Skien etter at en bestemor og et mindreårig barn ikke kom hjem til hytta som avtalt.

Kvinnen i 60-årene og barnebarnet ble funnet i 1-tida i natt av et redningshund-team. Ifølge politiet var de to kalde, men ved godt mot.

– Politiet takker alle de frivillige for en super jobb, skriver politiet i Sørøst på Twitter.

Munchs «Sjalusi» i fare for å bli ødelagt

Munch-maleriet «Sjalusi» er i fare for å bli ødelagt og kan ikke lenger lånes ut. Kode-galleriet i Bergen opplyser at selv en liten vibrasjon kan skade maleriet, som er et av Edvard Munchs mest kjente.

– Skadeomfanget på «Sjalusi» er veldig komplekst, sier Inger Grimstad fra Munchmuseet i Oslo.

Kirgisistan: 24 drept i sammenstøt med Tadsjikistan

Kirgisiske myndigheter melder at minst 24 mennesker er drept i sammenstøt langs grensa mot Tadsjikistan, der volden igjen har blusset opp.

– 24 døde har blitt overrakt til helsemyndighetene i Batken-regionen, heter det i en uttalelse fra det kirgisiske helsedepartementet. Batken ligger sørvest i Kirgisistan, mot grensa til Tadsjikistan.

Røde Halvmånes kontor i regionen meldte tidligere fredag at så mange som 19.000 er evakuert fra grenseområdene etter at kampene blusset opp. Det er uklart hva som har ført til den siste volden.