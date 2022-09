Kavli ringer rundt til grossister etter prissjokk på skinkeost i Bergen

NTB

Kavli-sjefen sier hun er sjokkert etter at en tube med skinkeost ble solgt for 72 kroner til kommunale barnehager i Bergen.

Etter at Bergen kommune tok kontakt med grossisten som leverer til barnehagene, ble prisen satt ned med 44 prosent. Kavli tar uansett kontakt med grossister for å forsikre seg om at det ikke er lignende priser flere steder.

– Om det stemmer at prisen til sluttbruker er 72 kroner, så er vi sjokkerte. Denne prissettingen står ikke i forhold til prisen vi gir ut til grossistene, sier administrerende direktør Kristine Aasheim i Kavli til Bergensavisen.

Hun vil ikke ut med produksjonsprisen for skinkeost, men sier det ikke forsvarer en pris som den barnehagene i Bergen måtte betale. Hun takker Aurdalslia barnehage for at de sto fram og fortalte om prisnivået.

Grossisten til barnehagene i Bergen, Måkestad, vil av kontraktshensyn ikke kommentere saken.