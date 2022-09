Mann dømt for å ha filmet stedatteren i dusjen

NTB

En mann i 50-årene er dømt til fengsel i et halvt år for å ha snikfilmet stedatteren sin i dusjen.

Snikfilmingen skjedde i deres hjem i Vestland fra våren 2020 til våren i fjor, skriver Bergens Tidende. Mannen plasserte mobiltelefonen sin i skittentøykurven, vinklet den mot dusjen og toalettet og brukte smartklokken til å zoome inn på stedatteren.

Mannen tilsto, noe som gjorde at han fikk strafferabatt. Gulating lagmannsrett skjerpet straffen fra tingretten med 50 prosent.

– Vi må ta inn over oss at vi lever i en digital verden, med de risikoer for spredning og skadevirkninger som dette innebærer. Dette må straffes strengt, sier statsadvokat Kristine Herrebrøden.

Jentas bistandsadvokat, Stine Aarli, sier dommen er riktig og god.