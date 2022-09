Høie fryktet å bryte sammen i pandemien

NTB

Tidligere helseminister Bent Høie skriver i en ny bok at han var redd for å bryte sammen da koronapandemien herjet.

Aftenposten skriver at Høie åpner opp om problemene han hadde i koronapandemien.

«Jeg begynner å bli veldig sliten. Det lyse og jevne humøret mitt blir mørkere og mer ujevnt. Tålmodigheten med dem rundt meg blir mindre», skriver Høie i boka, som er ført i pennen sammen med Høies tidligere kollega Jorunn Litland.

Det var under en hyttetur i starten av 2021, da AstraZeneca-vaksinene ble forsinket, smitten økte og den britiske varianten skapte problemer, at det ble mye for Høie.

Høie jobbet fra hytta og holdt en pressekonferanse derfra iført flanellsskjorte. I mediene fikk han kritikk for at han var på hytta. Den kritikken traff hardt, skriver Høie.

«Nå er den der hele tiden, redselen for å miste grepet. Jeg er redd for å glemme ting og redd for at jeg ikke skal greie å tenke klart. Jeg er redd for at jeg skal bryte sammen», skriver han om bilturen hjem sammen med mannen.