Kvinne i 60-årene og barnebarnet savnet i Skien

Kvinnen og barnet er ikke blitt sett siden fredag ettermiddag. Helikopter er satt inn i søket.

Nødetatene og store frivillige mannskaper leter etter en kvinne i 60-årene og et barn som ikke har kommet tilbake hytta der de oppholdt seg til avtalt tid.

Det skriver NRK.

Politiet meldte om leteaksjonen på Twitter like etter 21.30 fredag kveld.

«Nødetatene og frivillige søker i området på vestsiden av Flekkeren etter en dame i 60-åra og et mindreårig barn som ikke har kommet tilbake som avtalt. Det søkes også med helikopter. Noen i området som kan ha sett disse bes kontakte politiet på 112», skriver politiet i meldingen.

Til NRK sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Arild Alfheim, at de et bekymret:

– Vi er bekymret med tanke på tid på døgnet, at det er etter mørkets frembrudd og ute sånn i et eventuelt terreng nå, så vi er bekymret for at det kan ha tilstøtt dem noe.

Klokken 22.20 skriver politiet at «det vil fortsette med uforminsket styrke videre utover kvelden og eventuelt natta».

Politiet ønsker tips og ber folk som kan ha sett kvinnen og barnet kontakte dem.

Kvinnen er iført sort bukse, har grått hår og er 160-165 cm høy. Barnet er iført lille jakke, rosa/lilla bukse og har langt mørkeblondt hår.

