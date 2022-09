Kripos: Unggutter presses for penger etter deling av penisbilder

NTB

Kripos er bekymret over økning i saker der gutter ned i 14-årsalderen presses for penger etter å ha delt penisbilder med eller onanert foran kamera på nett.

Kripos opplyser at de og flere andre lands politimyndigheter den siste tiden har sett en økning i rapporterte tilfeller der unge tenåringsgutter presses for penger. Gjerningspersonene bak framstår som organiserte kriminelle grupper som sitter i utlandet med svært avanserte metoder.

Ifølge Kripos framstår det for ofrene som om de deler penisbilder med eller onanerer foran kamera for jevnaldrende jenter. Men så blir guttene utsatt for et pengekrav, med trusler om at bildene deles offentlig hvis de ikke betaler.

Ifølge politiet.no er det, tross økningen, relativt få som melder fra om denne type kriminalitet. Årsakene er blant annet at offeret kan føle stor skam eller er redd for at venner og familie skal få vite hva som har skjedd.

Politibetjent Thale Parker ved seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos sier at de som opplever dette, bør bryte kontakten med den som krever penger, og ikke betale.

– Snakk med en voksen du stoler på, slik at du ikke står alene i denne situasjonen. Vi ønsker også at denne typen kriminalitet anmeldes, sier Parker.

Politiet ser alvorlig på det fordi det krenker barn og unges mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Det kan også påvirke psykisk helse.

I tillegg råder Kripos alle til å ha et bevisst forhold til hva man deler. Hvis man for eksempel skjuler vennelistene sine i sosiale medier, vil en lukket profil kunne gjøre det vanskeligere for kriminelle å finne dem.

– Vær varsom hvis noen du ikke kjenner, tar kontakt på direktemelding eller vil ha deg over i en privat samtale. Det kan være en person med uærlige hensikter.