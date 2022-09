Etterforskere hjalp Hydro å få tilbake stjålne data

NTB

Internasjonal etterforskning har resultert i funn av krypteringsnøkler. Det gjør at selskaper rammet av dataangrep, får tilgang til dataene sine igjen.

– Det at vi har klart å finne tilbake så mange krypteringsnøkler, er en stor seier for etterforskningen, sier politiadvokat Knut Jostein Sætnan i Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos i en melding på Politiet.no.

Hydro var et av flere store selskaper som i 2019 ble utsatt for et stort dataangrep, et løsepengevirus, der de fikk beskjed om å betale for å få tilgang til dataene sine igjen. Selskapet nektet å betale løsepengene og anmeldte saken til politiet.

De organiserte kriminelle bak angrepet er mistenkt for å stå bak tilsvarende dataangrep mot 1800 individer og virksomheter i totalt 71 land.

Høsten 2021 deltok Kripos i en stor internasjonal politiaksjon mot organiserte digitale kriminelle i Ukraina, der de fant en rekke krypteringsnøkler i beslaglagt materiale.

Disse nøklene gjør at virksomheter som har vært rammet, kan få hjelp til å låse opp krypteringen og få tilgang til dataene sine igjen. Det er snakk om både norske og internasjonale virksomheter, sier Sætnan.