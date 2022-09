NHO om strømstøtten: Større bedrifter må få mer

Oslo 20220916. F.v.: LO leder Peggy Hessen Følsvik, næringsminister Jan Christian Vestre Holder og NHO leder Ole Erik Almlid holder pressekonferanse om strømtiltak for næringslivet i Marmorhallen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

NHO mener strømstøtteordningen ikke er perfekt, men er fornøyd med at ordningen er på plass. De vil jobbe videre for at større bedrifter skal få mer støtte.