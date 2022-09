Nordmenn kjøper mye mer medisiner som senker blodsukkeret

NTB

Fra 2017 har det vært en markant økning i salget av blodsukkersenkende medisiner som brukes til behandling av diabetes type 2 og alvorlig overvekt.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har salget av medisiner som senker blodsukkeret, økt de siste 20 årene. Samtidig har salget av insulin, som brukes til behandling av personer med diabetes type 1, bare hatt en svak økning.

Økningen i salget av legemidler som senker blodsukkeret, er på hele 39 prosent fra 2017 til 2021. FHI mener økningen kan skyldes at det ikke bare er type 2-diabetikere som bruker disse medisinene. De samme medisinene er også blitt godkjent til behandling av hjertesvikt, nyresvikt og fedme.

– Det kan også ha sammenheng med flere nye tilfeller av diabetes type 2, at flere tidligere ukjente diabetestilfeller blir diagnostisert, og at de som har diabetes, lever lenger og har et bedre behandlingstilbud, sier seniorrådgiver Live Storehagen Dansie i FHIs avdeling for legemiddelstatistikk.

Selger mer kolesterolsenkende legemidler

Tallene framkommer i rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2017–2021. Her har FHI hentet salgsdata fra både Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret.

Rapporten viser også at det selges mer kolesterolsenkende legemidler enn før. 12 prosent av befolkningen fikk utlevert minst ett slikt legemiddel i 2021. Atorvastin, som tilhører denne gruppen, var det nest mest brukte legemiddelet i fjor. Paracetamol er det legemiddelet det selges aller mest av, med over 400.000 brukere i 2021.

Dobling for fedme-legemiddel

I fjor ble legemiddelet bupropion-naltrekson (Mysimba) til behandling av fedme utlevert til 24.500 personer – dobbelt så mange som året før. Legemiddelet kom på markedet i 2017. Samtidig viser FHI til at andre legemidler mot fedme enten har blitt trukket fra markedet eller solgt dårlig.