Mann og kvinne tiltalt for overgrep mot seksåring

NTB

En mann og en kvinne i 40-årene fra Innlandet er tiltalt for voldtekt av en seks år gammel jente.

Mannen, som var jentas stefar, er tiltalt fordi han skal ha fått seksåringen til å beføle ham. Det betegnes som en «kvalifisert seksuell handling» med et barn under 14 år, noe som i straffeloven defineres som voldtekt. Årsaken er at yngre barn nesten alltid vil kunne sies å være ute av stand til å motsette seg handlingen. Strafferammen er fengsel i inntil ti år.

Kvinnen er tiltalt fordi hun skal ha fotografert handlingen og unnlatt å gripe inn og forsøke å forhindre overgrepet mot jenta, som hun hadde omsorgen for.

Både mannen og kvinnen er i tillegg tiltalt for å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn ettersom kvinnen skal ha fotografert det som skjedde.