Sommerturistene skilte seg ut som fartssyndere i Nord-Norge

I de tre sommermånedene i år var om lag 35 prosent av dem som ble bøtelagt for høy fart i Finnmark, utenlandske.

NTB

Turistene skilte seg ut som fartssyndere i Nord-Norge denne sommeren. Én av tre som ble bøtelagt for høy fart i sommer, var på ferie i Norge.

– Vi har hatt veldig mange turister som har hatt relativt høye overtredelser på fart, sier sjefen for Utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Harald Marthinsen, til NRK.

– Det er klart høyest andel i Norge, sier Marthinsen. Snittet for hele landet ligger under 10 prosent.

På toppen av lista for utenlandske råkjørere finner man turister fra Finland, Tyskland og Italia, ifølge NRK. Samtidig sier Marthinsen at flere turister blir veldig overrasket over nivået på bøter i Norge.

– Det er mange spesielle reaksjoner der ute fra dem som ser at feriebudsjettet deres nesten ryker etter en fartsovertredelse, sier han.