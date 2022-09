Mannen som er siktet for drapet i Grue, kan straffes

NTB

Mannen (30) som er siktet for å ha drept en 40 år gammel kvinne i Grue i Innlandet 1. mars i år, er strafferettslig tilregnelig.

Det er konklusjonen i rapporten som de rettspsykiatrisk sakkyndige overleverte politiet mandag, melder NRK.

– Dette er en medisinskfaglig rapport som vil veie tungt i vurderingen av om han kan straffes eller ikke, sier politiadvokat Anja Ruud i Innlandet politidistrikt.

Mannen har erkjent straffskyld og sagt til politiet at motivet for drapet var sjalusi. Politiet har beslaglagt to kniver som de mener mannen brukte da han drepte kvinnen.

Rettssaken etter drapet starter etter planen i Østre Innlandet tingrett 6. desember.