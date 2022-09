To pågrepet etter knivstikkingen på Tveita i Oslo tirsdag – siktet for drapsforsøk

Politiet har søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter at en person ble stukket med en skarp gjenstand på Tveita senter i Oslo.

NTB

To menn er pågrepet etter knivstikkingen på Tveita tirsdag morgen. De to er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.