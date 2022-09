Makspris på 4,23 kroner per kWh for strøm fredag

NTB

Fredag blir det høyest strømpriser i Vest-, Sørvest- og Sørøst-Norge. Mellom klokken 7 og 8 på morgenen vil strømprisen der ligge på 4,23 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt- og Nord-Norge blir prisen 53,7 øre per kWh på sitt høyeste. Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Ser man bort fra støtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 5,5 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms, og i Nord-Troms og Finnmark er det heller ingen forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil fredag ligge på 2,054 kroner per kWh. Det er 33,2 øre lavere enn på torsdag og 1,067 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 3,2 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 35,4 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 29,7 øre. Dersom snittprisen for hele september endte på 3,2 kroner i et bestemt område, ville snittprisen etter strømstøtte vært på 59,1 øre per kWh der.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord- og Midt-Norge, da på 14,9 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,48 kroner.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 4,33 kroner per kWh og 14,5 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,36 kroner per kWh og 55,5 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.