Leteaksjonen etter savnet mann i Alver trappes ned

NTB

Søket trappes ned i Alver, der en mann i 60-årene ble meldt savnet fredag da båten hans ble funnet tom.

Politistasjonssjef Kjell-Idar Vangberg sier til NRK at søket med fjernstyrt ubåt (ROV) er på pause torsdag, men at det vil bli gjort et nytt forsøk fredag.

– Vi skal søke i hele morgen, men trolig vil vi ikke fortsette å søke med ROV videre. Da vil vi gjøre overflatesøk, sier han til kanalen.

Frivillige i rundt 45 båter deltok i søket etter mannen som ble meldt savnet i Risasjøen utenfor Lindås i Alver kommune da båten hans ble funnet drivende.