SSB: Høye gasspriser bidro til ny rekord for det norske handelsoverskuddet i august

NTB

Det norske handelsoverskuddet endte på historisk høye 197,7 milliarder kroner i august. Den høye prisveksten på naturgass er hovedårsaken.

– Gassprisene gjorde et kraftig byks i august, blant annet som følge av at overføringen til EU gjennom Nord Stream 1 ble ytterligere redusert. Dette gjorde at Norges allerede høye eksportvolum av naturgass verdsettes til rekordbeløp, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB) Jan Olav Rørhus.