NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Sverige: Fortsatt igjen opptelling i tre valgdistrikter

Det gjenstår fortsatt å telle opp stemmene fra de tre valgdistriktene Botkyrka, Vadstena og Östersund. Det foreløpige resultatet ventes i dag.

Det skiller 44.000 stemmer mellom blokkene, og statsminister Magdalena Andersson erkjente nederlaget for venstresiden onsdag. Foreløpig ser det ut til at Moderaternas leder Ulf Kristerssons blå blokk med Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna og Liberalerna får 176 mandater mot 173 mandater for Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet og Centerpartiet.

Armenia sier de har inngått avtale om våpenhvile med Aserbajdsjan

En armensk sikkerhetstopp sier at det er enighet med nabolandet Aserbajdsjan om en våpenhvile. Sammenstøtene denne uken har kostet minst 155 liv.

Armen Grigorjan, som leder det armenske sikkerhetsrådet, sier på TV at en våpenhvile trådte i kraft klokka 20 lokal tid, 18 norsk tid, onsdag. En tidligere våpenhvile, som Russland framforhandlet, gikk fort i vasken. Aserbajdsjan har ikke bekreftet våpenhvilen.

Zelenskyj involvert i trafikkulykke

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var involvert i en bilulykke i Kyiv, men er ikke alvorlig skadd, ifølge talsmann Serhij Nykyforov.

Nykyforov skriver på Facebook at en bil kolliderte med Zelenskyjs bil og biler i presidentens eskorte. Zelenskyj ble undersøkt av lege på stedet, og ingen alvorlige skader ble oppdaget, heter det i innlegget. Saken vil bli etterforsket, heter det videre.

Fremdeles jordfeil-problemer på Oslo S

Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken ved Oslo S torsdag morgen på grunn av gjentakende jordfeil. Til sammen 15 toglinjer er berørte.

– Vi jobber med å rette feilen, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor i en oppdatering i 04.30-tiden torsdag.

Solberg vil ha større naturinngrep for å få mer vindkraft

Høyre-leder Erna Solberg er ikke i tvil: Norge må godta større naturinngrep for å få mer vindkraft.

– Vi må innse at det grønne skiftet kommer til å kreve en del mer naturinngrep. Særlig gjelder det kraftkrevende prosjekter, sier Solberg til Aftenposten.