Frp ber Støre si nei til EUs «solidaritetsskatt»

NTB

Frp krever at regjeringen sier blankt nei til EU-kommisjonens forslag om en «solidaritetsskatt» for søkkrike olje- og gasselskap. Venstre mener Norge må bidra.

– Store olje-, gass- og kullselskap har gigantiske overskudd. De må betale sin del – de må gi et krisebidrag, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en tale til EU-parlamentet onsdag.

Der tegnet hun opp EUs nye kriseplan for energimarkedet hvor et såkalt «solidaritetsbidrag» fra Europas olje- og gasselskaper står sentralt. Forslaget går ut på at selskapene deler en andel av fortjenesten over et visst nivå med EUs medlemsland i form av en slags skatt. Pengene skal gå til å hjelpe husholdninger og bedrifter.

Frp mener regjeringen umiddelbart må avvise EUs forslag.

– Jeg er sterkt bekymret for at regjeringen nå begynner å gi etter for presset fra EU, sier partiets energipolitiske talsperson, Marius Arion Nilsen.

Han viser både til «solidaritetsbidraget» og forslaget om et pristak på gass, som flere EU-land har stilt seg bak. Norge er i dag den største gasseksportøren til Europa.

Ber Støre avvise EU

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) påpeker at «solidaritetsskatten» er noe EU-kommisjonen ønsker for EU, som Norge ikke er medlem i. Han mener forslaget minner om måten Norge skattlegger næringen i dag.

– Norge har høy beskatning av energiselskaper som bidrar til vår velferdsstat, sier han.

NRK skriver at EUs krisetiltak ikke er del av EØS-avtalen som Norge er bundet av.

Nilsen er likevel bekymret. Han mener Norge må bruke den felles arbeidsgruppen med EU til å ta avstand fra disse forslagene.

– Frp krever at regjeringen nå setter opp noen stolper, og gjennom møtene i den nedsatte arbeidsgruppen avviser ethvert forslag fra EU som innebærer at selskapene på norsk sokkel ufrivillig må gi fra seg inntekter, sier Nilsen.

Det var Ursula von der Leyen som onsdag kunngjorde at EU og Norge har satt ned en felles arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for lavere gasspris. Støre har sagt at Norge vil samarbeide med EU om å stabilisere gassprisen i Europa, men har avvist et pristak på gass.

Venstre: Norge må vise ydmykhet

Venstre-leder Guri Melby mener på sin side at Norge må vurdere å bidra der vi kan.

– Regjeringen kan ikke slamre igjen dører og si absolutt nei til et «solidaritetsbidrag» om det blir aktuelt. Norge tjener ufattelig godt på de høye energiprisene og må være svært ydmyke i møte med Europa om hva de mener vi bør stille opp med, sier Melby.

Hun minner om at Norge har fått krass kritikk for å håve inn penger på energikrisen som har oppstått i kjølvannet av Ukraina-krigen. «Norges profitt på krig i Europa er pinlig», skrev magasinet The Economist nylig.

– Vi kan mene det er et urettferdig bilde, men det er absolutt i vår egeninteresse å korrigere det bildet, sier Melby.

Venstre-lederen gir regjeringen ros for å ha opprettet en felles arbeidsgruppe med EU, men er samtidig kritisk til at Norge ikke var representert på EUs energikrisemøte forrige uke.

– Det var jo ikke regjeringens feil, for vi ikke er medlem av EU. Men det viser konsekvensene av utenforskapet vårt, sier Melby.

Også MDG er positive til ideen om «solidaritersbidrag».

– Støre bør legge på bordet at også han vil innføre en solidaritetsavgift på salg av olje og gass. Pengene som hentes inn gjennom avgiften, bør inn på EUs nye solidaritetsfond, sier stortingsrepresentant Lan Marie Berg til NRK.