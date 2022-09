Erna Solberg: Vi må tåle flere naturinngrep for å få mer kraft

Høyre-leder Erna Solberg mener Norge må godta større naturinngrep for å få mer vindkraft. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Høyre-leder Erna Solberg er ikke i tvil: Vi må tåle flere naturinngrep for å få mer kraft.

– Nordmenn må tåle noen flere naturinngrep, sier Solberg til Dagens Næringsliv om hva som skal til for å lykkes med det grønne skiftet.

Onsdag var hun på besøk i Fauske i Nordland der et milliardprosjekt for grønn stålproduksjon ikke ble noe av, etter kraftig motstand fra vindkraftmotstandere. For å sikre en stabil energiproduksjon ville stålverket trengt om lag 6 TWh i året.

– Men vi må også bygge mye mer fremover. Alle typer energiformer. Vi må bruke noe mer vind på land. Særlig knyttet til industriprosjekter som dette. Men vi må også bygge ut mer vannkraft og mer solkraft, sier Høyre-lederen.

– Vi må innse at det grønne skiftet kommer til å kreve en del mer naturinngrep. Særlig gjelder det kraftkrevende prosjekter, sier Solberg til Aftenposten.

Hun mener prosessen i Nordland er et stjerneeksempel på hvordan ting ikke bør gjøres.

– Her tror jeg lokale politikere ble ekstremt presset av aksjonister. Det gjør det litt handlingslammet i Norge akkurat nå. Aksjonistene har en debattform som gjør at folk ikke orker, mener Solberg.

Nestleder i Folkebevegelsen Motvind, Leif Arild Nygård, var en av dem som kjempet for den uberørte naturen i distriktet.

– Vi løser ikke en krise ved å forverre en annen, for vi har også en naturkrise. Det er forferdelig at vi skal bygge ned sårbar natur for å få mer kraft, sier Nygård.