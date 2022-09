Sogneprest siktet for voldtekt

NTB

Politiet har utvidet siktelsen mot sognepresten som ble pågrepet for å ha kjøpt nakenbilder av barn. Han er nå voldtektssiktet.

Sognepresten har erkjent straffskyld for kjøp av nakenbilder. Politiet har nå siktet ham for voldtekt etter at han skal ha truet en ti år gammel gutt via internett til å utføre seksuelle handlinger.

– Grunnen til at vi har tatt i bruk voldtektsbestemmelsen, er at vi mener det ble fremsatt trusler i siktedes kontakt med fornærmede på internett, sier politiadvokat Christine Bonnegolt til Bergensavisen.

Han er også siktet for forsøk på seksuell omgang med ei jente fra Bergen som han kjøpte nakenbilde av. Sognepresten avviser at han har truet gutten.

– Vi utelukker ikke at det kan være flere fornærmede barn, sier Bonnegolt.

Sognepresten ble pågrepet i august og ble tirsdag varetektsfengslet i tre nye uker. Han har det overordnede ansvaret for et prestegjeld som ikke ligger i Bergen, men på en annen kant av landet.

Kirkerådet ser alvorlig på saken: «Vi kjenner til saken. Siktelsen er svært alvorlig, og den ansatte er tatt ut av tjeneste», skriver Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen i en uttalelse til Vårt Land.