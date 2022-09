Fem ras på ett år – nå skal Vegvesenet følge med på E6 i Snåsa morgen og kveld

NTB

Det var et nytt ras på den rasutsatte strekningen på E6 i Snåsa i Trøndelag onsdag. Statens vegvesen går i gang med umiddelbare inspeksjoner av strekningen.

Vegtrafikksentralen midt bekreftet ved 12.15-tiden at veien var åpnet igjen etter at den ble stengt som følge av raset onsdag morgen. En stein ramlet over E6 rett ved Vegset camping og videre ned i Snåsavatnet. Det var usikkert om det kunne komme nye ras.

Veien ble åpnet igjen etter vurdering fra en geolog. Som en ekstra beredskap blir det iverksatt ekstra inspeksjoner på den rasutsatte strekningen hver morgen og kveld framover.

– Dette utføres for å sjekke om det er endringer i fjellskjæringene eller om det har kommet nedfall i grøftene, sier prosjektleder for drift og vedlikehold Roar Dypvik i Statens vegvesen.

Det er sendt ut farevarsel for regn i området fredag.

– Det krever ekstra aktsomhet, sier Dypvik.

Det var en nesten 3 kilometer lang strekning langs Snåsavatnet som var sperret av. Operasjonsleder Lars Berget hos politiet i Trøndelag bekreftet tidligere onsdag at det var den samme strekningen som har vært involvert i rashendelser tidligere.

Det er det femte raset eller steinnedfallet på strekningen siden september 2021. Tiltak på veien kan tidligst utføres neste vår ettersom det ikke kan gjøres på vinteren. Den langsiktige planen er å legge veien i tunnel, opplyser Vegvesenet.