Enighet i varehandelen – streik unngått langt på overtid

Riksmekleren står for meklingen mellom partene. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Onsdag har NHO Service og Handel og HK Norge kommet til enighet. Streik blant butikkansatte ble dermed unngått.

Det var etter 11 timer på overtid hos Riksmekler at partene kom til enighet.

– Vi har gitt arbeidstakerne vesentlig forbedret forutsigbarhet på flere områder, og det er også gitt gode lønnsøkninger, på alle ansiennitetstrinn, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Også HK Norge sier seg fornøyde med å ha unngått streik.

– Vi har vært opptatt av å videreutvikle Handelsoverenskomsten for å møte morgendagens arbeidsliv. Med dette resultatet tar vi et steg i riktig retning. Nå går forhandlingsresultatet til uravstemning, sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK Norge.

Blant områdene partene har meklet om er lagerbestemmelser, arbeidstid, normalarbeidsdag og garantilønn. Virksomhetene som kunne bli tatt ut streik var blant annet Clas Ohlson, Felleskjøpet, Ikea, Synsam og Tools, i tillegg til matleveringstjenesten Oda.

– Vi er også enige om at vi fremover skal ha hyppig kontakt, og opprette arbeidsutvalg for å bli enige om utviklingen i bransjen, for eksempel innenfor kompetanseområdet, forteller en lettet Kaltenborn.