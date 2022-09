Mann dømt til tvungent psykisk helsevern for knivdrap i Trondheim

NTB

En 57 år gammel mann er dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Stig Ola Westgård i Trondheim i mai i fjor. Mannen nektet straffskyld.

– Slik jeg ser det, bærer tiltaltes handlinger preg av alvorlig svikt i hans virkelighetsoppfatning. Det er grusomme gjerninger, sa aktor Eli Reberg Nessimo da saken var oppe i Trøndelag tingrett for knappe to uker siden, ifølge Adresseavisen.

Der la hun ned påstand om at 57-åringen måtte dømmes til tvungent psykisk helsevern for drapet på Stig Ola Westgård (56) på Lademoen i Trondheim 15. mai i fjor, den påfølgende likskjendingen og volden mot en sykepleier tre måneder før drapet.

57-åringen nektet straffskyld for alle tiltalepunktene.

«Også har æ drept han på sofaen»

Westgård ble ifølge dommen funnet død i tiltaltes leilighet av en legevaktlege på i 9-tiden 15. mai i fjor. Tiltalte hadde selv ringt nødnummeret 113 og sagt at han blødde fra en finger og trengte hjelp.

I telefonsamtalen kom mannen med spredte uttalelser som «Også har æ drept han på sofaen» og «Æ har drept han Putin».

I retten sa mannen at han var i koma etter å ha blitt skutt med elektrosjokkvåpen og spraydeodorant, og at han fant en død mann i sofaen sin da han våknet på morgenen. Han antydet også at noen andre kunne ha begått drapet.

Dette ble han ikke trodd på av retten, som dømte ham til tvungent psykisk helsevern.

«Retten finner det imidlertid bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ikke var utsatt for et slikt angrep, og at Stig Ola Westgård ble drept ved at tiltalte stakk ham med kniv i brystet og mageregionen tidligere på natten, slik det er beskrevet i tiltalebeslutningen».

Ringte selv til nødnummeret

Westgård ringte selv til nødnummeret 113 klokken 01.53 den 15. mai og sa at han hadde blitt knivstukket i magen. Ifølge dommen høres han siste gang rundt 4 minutter ut i lydopptaket. Etter rundt 19 minutter hører man tiltalte spørre «Er du død?».

NRK har tidligere skrevet at det kom fram i retten at det på grunn av en feil ikke gikk an å spore Westgårds telefon. Politiet rykket ut for å lete etter mannen, og kjørte rundt i Trondheim med sirener for at AMK-sentralen skulle høre etter sirenene i bakgrunnen i telefonsamtalen.

Søket var imidlertid mislykket og ble avblåst.

Paranoid schizofren

De sakkyndige som har undersøkt mannen, mener at han var psykotisk da han drepte Westgård, og at han har diagnosen paranoid schizofreni. Mannen har en lang forhistorie med psykisk sykdom, og han ble første gang funnet psykotisk på 90-tallet.

I tillegg til tvangsbehandlingen, blir han også dømt til å betale 20.000 kroner i oppreisning til avdødes sønn og 10.000 kroner til sykepleieren han utøvet vold mot.

Advokat Kolbjørn Lium, som forsvarer mannen, opplyser til Adresseavisen at klienten ikke vil anke dommen.