Energiministeren vil ha raskere nettutbygging

NTB

Regjeringen vil ha fortgang i utviklingen av strømnettet. Den ber NVE vurdere en «fast track»-ordning for konsesjonsbehandling av små eller enkle saker.

Olje- og energidepartementet ber nå NVE om å kontinuerlig se på flere tiltak for å forenkle konsesjonsbehandlingen av nye nettanlegg.

– Departementet mener at konsesjonsprosessene fortsatt bør tilpasses sakenes omfang. Et tiltak som kan bidra til å forenkle myndighetsbehandlingen, er å gå litt lenger i å skille ut mindre og enklere saker for å behandle dem i et eget hurtigløp. Dette ber vi nå NVE om å vurdere, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

I brevet til NVE ber departementet også om en sektorveileder for samfunnsøkonomisk analyse av nettanlegg.

– Vi håper at en bedre veiledning av utbyggerne kan bidra til høyere kvalitet på søknadene og konsekvensutredningene. Og at det i sin tur kan bidra til raskere konsesjonsbehandling, sier Aasland.

Strømnettutvalgets rapport «Nett i tide» om utvikling av strømnett i Norge kom i juni og er nå på høring, med høringsfrist 30. september.