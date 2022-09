NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, onsdag 14. september.

Haaland spiller mot gamleklubben

I dag møter Manchester City-spilleren Erling Braut Haaland gamleklubben Borussia Dortmund i andre runde i Champions League. Jærbuen spilte for det tyske laget i to og et halvt år før han i mai signerte for det britiske fotballaget. Kampen starter klokken 21.

Partilederdebatt om kommuner

LOs Kommunalkonferanse 2022 ble åpnet i går og fortsetter i dag på Clarion Hotel amp; Congress Oslo Airport. Klokken 11.50 er det partilederdebatt med temaet «morgendagens kommuner». Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre, finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, SV-nestleder Kirsti Bergstø, Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Høyre-nestleder Henrik Asheim, Frp-nestleder Terje Søviknes, MDG-nestleder Ingrid Liland og stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) deltar.

Von der Leyen holder årlig tale

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holder sin årlige «State of the union»-tale for EU-parlamentet. Dette starter klokken 9 og finner sted i Strasbourg. Klokken 14.30 skal EU-kommisjonen holde pressekonferanse der det orienteres om forslag til tiltak for å håndtere energikrisen.

Stortingets finanskomité besøker New York



Stortingets finanskomité er i New York fra i dag og fram til fredag for å diskutere det grønne skiftet og grønne investeringer i amerikansk næringsliv.

Semifinalene i fotball-NM

Kolbotn, Brann, Stabæk og Rosenborg kjemper om to cupfinaleplasser når semifinalene i fotball- NM for kvinner spilles. Kolbotn og Brann møtes på Sofiemyr stadion klokken 17, og kampen mellom Stabæk og Rosenborg spiller på Nadderud stadion fra klokken 20.10.