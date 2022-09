13 tungtransporter over bru som kollapset

NTB

Flere ganger har tungtransporter fått kjøre over Tretten bru, som kollapset i august i år. Vegvesenet sier belastningen ikke bør ha vært noe problem.

Ifølge Aftenposten har Norconsult bedt Statens vegvesen om informasjon om blant annet spesialtransporter som har fått tillatelse til å kjøre over brua.

Norconsult, som prosjekterte brua, fikk oversendt dispensasjoner for tretten transporter, de to siste i 2020 og de fleste andre i 2015 og 2016. Den tyngste transporten veide nesten 97 tonn og besto av et hus.

Seksjonssjef Morten Wright Hansen i Vegvesenet opplyser til Aftenposten at denne belastningen ikke bør ha vært noe problem.

– Tretten bru ble dimensjonert for internordisk trafikklast. Dette er en ekvivalentlast som gir større trafikkbelastning på broen enn det man vil få fra en spesialtransport på 97 tonn. Broen skulle derfor hatt god bæreevne i forhold til belastning som en slik spesialtransport vil gi, skriver han.