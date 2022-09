Tre siktet for trusler i mulig bortføringssak i Modalen

NTB

Tre personer er pågrepet og siktet for trusler etter en hendelse i Mo i Modalen i Vestland tirsdag formiddag.

Én person har status som fornærmet, men vedkommende skal ikke være fysisk skadd, opplyser jourhavende jurist Lasse Solheim i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

– I første omgang vil vi foreta avhør av de tre siktede og den fornærmede. Vi tar sikte på å gjøre det i kveld, om mulig, sier han til avisen.

Lokalavisen Strilen skriver at den fornærmede skal ha blitt kidnappet, og at hendelsen startet på Matre i Masfjorden, før den fornærmede klarte å be om hjelp på Mo.

– Jeg kan foreløpig ikke si noe mer om hendelsesforløpet. Vi er i en veldig tidlig fase av etterforskningen. Det er begrenset hvor mye vi kan si, sier politiadvokaten til B.T.