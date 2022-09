Politiet ber folk stanse deling av Snapchat-bilde etter trusselsituasjon i Ålesund

NTB

Et Snapchat-bilde med en falsk trussel mot skoler i Ålesund spredte seg blant unge tirsdag. Nå ber politiet folk om hjelp til å hindre at falske nyheter spres.

Snapchat-bildet førte til at det ble iverksatt en politistasjon ved skoler i Ålesund. Senere tirsdag kunne politiet bekrefte at trusselen ikke var reell.

– Politiet finner per nå ikke holdepunkt for at trusselen er reell. Trusselsituasjonen karakteriseres fortsatt som uavklart, og det pågår fortsatt intens etterretning og etterforskning fra politiets side, skrev de i en pressemelding.

En ung person ble i kjølvannet av politiaksjonen siktet for å ha fabrikkert falske nyheter om trusselen rettet mot skoler i Ålesund.

Nå ber politiet om at publikum bidrar til å stanse deling av Snapchat-bildet og de falske nyhetene som senere oppsto.

Falske nyheter

Gjennom dagen ble politiet kjent med at det særlig blant yngre har sirkulert falske nyhetsartikler om at personer skal ha blitt skutt i forbindelse med trusselsaken i Ålesund.

Politiet tilbakeviser at noen har blitt skutt i forbindelse med aksjonen.

Siktede i saken er avhørt, og personen har erkjent forholdene, opplyser politiet. Videre har politiet tatt beslag i gjenstander som er brukt til produksjon og distribusjon av den falske nyhetsartikkelen.

Den siktede er en ungdom fra Sunnmøre. Politiet ber om hjelp fra publikum til å stanse delingen av Snapchat-bildet.

– Ikke del videre om du får slikt tilsendt. Politiet oppfordrer alle foreldre til å snakke med sine barn og unge om dette, oppfordrer politiet.

Nærmer seg en løsning

– Vi nærmer oss nå en løsning, vi har vært i kontakt med flere andre politidistrikter og fått bistand til avhør. Alt tyder på at meldingen var produsert i et annet politidistrikt og modifisert til å gjelde skoler i Ålesund, sier politiinspektør Yngve Skovly på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Politiaksjonen ble satt i gang etter en melding fra en rektor ved en av Ålesunds videregående skoler, men politiet fant ikke grunn til å evakuere skolene. Politiet sier de har god oversikt over situasjonen.

– Vi er tilbake i en normalsituasjon, og elever og ansatte kan møte på skole og fritidsaktiviteter som normalt, skrev de i pressemeldingen.

Stabssjef Janne E. Garnes Nilsen understreker at trusselen ikke var reell, men sier at politiet kommer til å være synlige en stund for å skape trygghet.

– Vi vil ha synlig politi på skolene i morgen også. Grunnen til det er fordi vi vil skape trygghet og ha en forebyggende virksomhet, sier hun.