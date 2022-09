Høyesterett behandler jaktulykke i Selbu

NTB

Saken der en mann i 50-årene er dømt for å ha skutt en jaktkompis i foten, havner i Høyesterett 30. september.

Det melder iLevanger , som skriver at både jegeren som i fjor løsnet skuddet, og Levanger-mannen som ble truffet i foten, hele tiden har vært klare på at det ikke er begått straffbar uaktsomhet.

Jaktulykken skjedde 11. september i fjor. Ifølge Adresseavisen var de to jegerne i 50-årene var på rypejakt ved Rensjøen i Selbu i ulendt terreng med dårlig vær og tåke. Den ene jegeren avfyrte et vådeskudd og traff jaktkameraten i foten på 20–30 meters avstand.

Han nektet imidlertid å godta forenklet forlegg og forbud mot jakt etter ulykken, fordi han mente det ikke var begått straffbar uaktsomhet, og saken havnet i retten. Han ble frikjent i Trøndelag tingrett, men dømt i Frostating lagmannsrett. Retten la vekt på farepotensialet handlingen hadde, og at den medførte skade. Straffen ble satt til en bot på 18.000 kroner.

Jaktduoen mener at det ikke begått en straffbar handling. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anken over lagmannsrettens dom skal behandles i Høyesterett 30. september.