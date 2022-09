Stein Erik Hagen bekrefter ny kjæreste

Det skriver Se og Hør.

I fjor ble Stein Erik Hagen (66) singel da han og Nicolay Herud valgte å gå hver sin vei etter to år som kjærester.

Etter ett år på markedet, har forretningsmannen funnet kjærligheten på ny med 28 år gamle Bendik.

Det bekrefter Hagen overfor Se og Hør.

– Jeg er meget tilfreds med privatlivet mitt nå om dagen. Det skal jeg ikke benekte. Bendik beriker livet mitt til det fulle, sier Hagen.

At Bendik er 38 år yngre enn Hagen selv, er irrelevant ifølge forretningsmannen.

– Det raker heller ingen. At vi har det bra i lag, er det viktigste. Hvis Bendik er moden for alderen, er jeg ung for min alder. Da blir ikke avstanden så stor. Jeg skal heller ikke legge skjul på at det er nettopp Bendik som bidrar til å holde meg ung. Vi har mange felles interesser, som blant annet jakt, kultur- og reise-opplevelser, forklarer Hagen.

I 2015 delte Hagen at han er homofil, etter å ha vært i to ekteskap med kvinner. I et intervju med Skavlan fortalte dagligvare-milliardæren at han først i voksen alder hadde innsett at han er homofil.

Stein Erik Hagen er tidligere kjøpmann. Han er kjent som mangeårig eier av dagligvareforretningen Rimi. Han har flere verv i norsk næringsliv, både som styreleder og styremedlem.