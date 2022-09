DN: Norge og EU vil inngå grønn industriavtale i november

Ifølge DN innebærer avtalen at Norge skal knytte seg enda tettere til EU i form av samarbeid innen batterier, mineraler, hydrogen, karbonfangst- og lagring og havvind. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

NTB

Etter hva Dagens Næringsliv erfarer, vil Norge og EU etter planen inngå en grønn industriavtale under klimatoppmøtet i Sharm El-Sheik i november.

Avtalen innebærer at Norge skal knytte seg enda tettere til EU i form av samarbeid innen batterier, mineraler, hydrogen, karbonfangst- og lagring og havvind, skriver avisa.

I et konkret utkast til avtale som den norske regjeringen sendte EU i starten av denne måneden, kommer det fram ifølge DN at Norge vil at norsk olje og gass skal ha en prioritert plass i den grønne avtalen.

«EU støtter at Norge fortsetter å lete og investere for å sikre olje og gass til det europeiske markedet», skal det lyde.

Avisa skriver videre at teksten nå skal «knas» i EU og at det ikke er gitt at dette blir den endelige ordlyden.

DN har lagt opplysningene fram for statssekretær Erling Rimestad (Ap) Utenriksdepartementet. Han svarer slik:

– Regjeringen jobber nå med å følge opp arbeidet knyttet til felleserklæringen mellom Norge og EU, lansert av EU-kommisjonens president von der Leyen og statsminister Støre i februar 2022.