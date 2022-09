Møre bispedømme endrer omstridt praksis: Skeive kan nå få prestejobb

NTB

Møre bispedømme har besluttet å fjerne formulering om samlivsform i utlysningstekster og åpner for at skeive kan søke på prestejobber.

Biskop Ingeborg Midttømme sier til NRK at hun er åpen for at homofile kan søke på stillinger i Møre.

I 2015 nektet Midttømme å ordinere en prest fordi personen var lesbisk, noe biskopen fikk kraftig kritikk for. I dag sier hun at det er lett å være etterpåklok, men påpeker at situasjonen er annerledes nå.

Møre-biskopen sier at formuleringen i jobbannonsene har skapt uro og smerte for andre mennesker, og at hun ikke lenger kan stå for det.

– Jeg håper at det kan nå fram til noen som ikke har kjent seg respektert og verdsatt for den de er, sier Midttømme.