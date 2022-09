Alle de fem innlagte er nå utskrevet etter raset i Valsøyfjorden

Et ras traff fredag for halvannen uke siden et hus i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. En 85 år gammel kvinne omkom.

NTB

Alle de fem personene som ble lagt inn på sykehus etter raset i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag, er nå utskrevet, skriver Dagbladet.

Det er talspersonen for de pårørende, Per Sefland, som opplyser dette til Dagbladet. Sefland er svoger til den 85 år gamle kvinnen som omkom i raset. Han bodde i huset som ble rammet.

Raset i Valsøyfjorden gikk fredag 2. september. Ingen av de fem personene som ble sendt til sykehus, ble alvorlig skadd.

Statens vegvesen har tidligere sagt at utbyggingen av nye E39 like over den rasrammede boligen, sannsynligvis er en medvirkende faktor til at raset gikk. En ekspertgruppe som Vegvesenet har oppnevnt for å undersøke raset, var i forrige uke på befaring.