Vått vær i vente utover uka

De fleste i Norge vil få minst to dager med regn denne uka, melder Meteorologisk institutt.

NTB

I store deler av Sør-Norge varsler meteorologene om betydelige nedbørsmengder fram til og med tirsdag, men også resten av landet har regn i vente.

– Det vil bli nedbør utover uka. Det er Vestlandet, Midt-Norge og Nordland som kanskje får mest. Østlandet ligger litt i le for denne nordavinden, så der blir det lettere vær utover uka. Der er det tirsdag som er våtest, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt til NTB mandag ettermiddag.

Farevarsel

Både i sørvest og østover er det sendt ut gult farevarsel.

Fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen kan det komme 50 til 65 millimeter på 12 timer i sørvest.

– Grensen for å sende ut et gult farevarsel, som er det laveste av tre farenivåer, går der. Det er ikke veldig sjeldent at vi sender ut det, spesielt om høsten og vinteren, forklarer statsmeteorologen.

Mest intens nedbør ventes i indre strøk av Rogaland og i vestlige deler av Agder.

Styrtregn

For sørlige deler av Østlandet kommer det kraftig regn fra mandag kveld til tirsdag ettermiddag. De lokale variasjonene er store i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Meteorologisk institutt advarer om styrtregn.

Meteorologene opplyser at lavtrykket vil holde Skandinavia med selskap i flere dager. De fleste i Norge vil få minst to dager med regn denne uka, meldes det.

– Lavtrykket vil styre været over hele landet. Det går videre østover utpå onsdag og blir liggende over Østersjøen. Da påvirker det været i hele landet. Det blir nedbør fra Troms og Finnmark og helt sør til Rogaland, med vind mellom nordvest og nordøst, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik.