Foto: Stefan Jerrevång / TT via AP / NTB

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.





Den borgerlige alliansen leder etter valget i Sverige

Den blå blokken leder etter valget i Sverige, men Valmyndigheten opplyser at et foreløpig valgresultat først kommer på onsdag, når utenlandsstemmer, brevstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer telles opp.

Valgdagsmålingene viste ledelse for den rødgrønne blokken til statsminister Magdalena Andersson, men det snudde etter hvert som stemmene ble telt. Vinnerne av valget er Sverigedemokraterna og Socialdemokraterna.

Med 94 prosent av stemmene opptalt natt til mandag har de borgerlige partiene 49,7 prosent og den rødgrønne blokken 48,8 prosent. Det gir en foreløpig mandatfordeling på 176 til 173 i borgerlig favør.

Storbrann på Svalbard

Det ble meldt om en storbrann i en husrekke i Longyearbyen på Svalbard. Brannvesenet rykket ut med alt av mannskap og biler inkluderte brannvesenet fra flyplassen. Voldsomme flammer kunne sees over store deler av Longyearbyen.

Flere boenheter ble berørt, opplyser politiet. De omkringliggende boligene ble evakuert. Melding om brannen kom klokken 03.30.

Tigray-opprørerne klar for fredssamtaler

Opprørerne i Tigray sier de er klar for en våpenhvile med etiopiske myndigheter og en fredsprosess under ledelse av Den afrikanske union (AU).

Kunngjøringen kom søndag etter at en internasjonal diplomatisk offensiv ble innledet som følge av en oppblussing av krigshandlingene i det nordlige Etiopia i forrige måned, som ødela en humanitær våpenhvile.

AU ønsker tilbudet velkommen og kaller det en unik anledning til å gjenopprette fred, og Taye Dendea, Etiopias minister for fred, kaller det en god utvikling, men krever at TPLFs væpnede styrker TDF oppløses før samtaler kan komme i gang.

Ruud tapte US Open-finalen

Casper Ruud klarte ikke å temme Spanias nye tennisyndling i US Open-finalen i New York. Carlos Alcaraz vant 3–1 i sett etter tre timer og 20 minutters spill. Ruud er nummer to på rankingen som offentliggjøres mandag.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd med turneringen. Jeg hadde ikke regnet med å spille om seieren, sa Ruud etter kampen.

19-åring til topps på ranking

Seieren over Ruud sendte Alcaraz til toppen av ATPs verdensranking over mannlige tennisspillere. Aldri før har førsteplassen vært i hendene til en så ung spiller – Alcaraz er bare 19 år gammel.