Rekordsalg av overskuddsmat

NTB

Samtidig som matvareprisene stiger, er salget av overskuddsmat gjennom appen Too Good To Go rekordhøyt.

– Rundt 245.000 poser er solgt i august. Det er 39 prosent flere enn på samme tid i fjor, forteller daglig leder i Too Good To Go, Johan Ingemarsson, til Nationen.

Gjennom appen deres kan man kjøpe overskuddsmat fra butikker og spisesteder, altså matvarer som ellers ville blitt kastet. Too Good To Go samarbeider med over 4.200 matbedrifter over hele landet.

– Vi har aldri før opplevd en slik pågang i appen som vi har gjort den siste måneden. Det er selvfølgelig umulig å si helt sikkert, men for oss ser det ut som en klar sammenheng med de stigende prisene, spesielt på mat, sier Ingemarsson.

Hittil i år er det blitt solgt rundt 1,8 millioner poser med mat totalt, noe som er 29 prosent opp fra i fjor.