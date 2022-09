Død person funnet i Lørenskog

En politipatrulje og krimteknikere på stedet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fredrik Sveen NTB

Politiet gjør undersøkelser etter at en person er funnet død i Lørenskog. Mistanken om at det har skjedd et straffbart forhold er svekket.