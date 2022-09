NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 11. september

Ordfører: Izium er befridd

Ordføreren i Izium sier at den ukrainske byen er befridd i forbindelse med offensiven som ukrainske styrker innledet i Kharkiv-regionen.

Ordfører Valerij Martsjenko sier til New York Times at de ukrainske styrkene har tatt kontroll over den strategisk viktige byen, som har vært okkupert av russerne siden i vår.

Samtidig sier det russiske forsvarsdepartementet at de russiske styrkene har «omgruppert», det vil si trukket seg ut av deler av Kharkiv-regionen, inkludert byene Balaklija og Izium, for å forsterke fronten i Donetsk.

Swiatek vant over Jabeur i US Open

Kvinnenes verdensener, polske Iga Swiatek, vant lørdag finalen i US Open over tunisiske Ons Jabeur. Swiatek vant med settsifrene 6-2 og 7-5 (5) på Arthur Ashe-stadion i New York. Det er første gang hun vinner US Open, og drt er den tredje Grand Slam.tittelen hennes.

21-åringen fra Polen vant French Open i juni for andre gang. Med US Open er hun første kvinne til å ta to Grand Slam-titler i en sesong siden Angelique Kerber i 2016.

Charles innsatt som konge i Canada

Kong Charles III ble lørdag offisielt innsatt som Canadas konge i en seremoni i hovedstaden Ottawa.

Charles ble automatisk konge da hans mor dronning Elizabeth døde torsdag, men på samme måte som seremonien i Storbritannia lørdag er tiltredelsesseremonien i Canada et nødvendig forfatningsmessig og seremonielt skritt for at han også skal bli canadisk konge.

Det betyr at han nå er statsoverhode i Canada, som er medlem av Samveldet, sammenslutningen av tidligere britiske kolonier.

Kjørte stjålet bil inn i seks parkerte biler og stakk av



En bil kjørte natt til søndag inn i seks parkerte biler ved Carl Berner i Oslo. Bilen er meldt stjålet, og bilføreren stakk fra stedet etter påkjørslene.

Påkjørslene skjedde i Københavngata like etter klokken 2. Deretter kjørte føreren av den stjålne bilen fra stedet. Ingen kom til skade, men det er en god del materielle skader på stedet, ifølge politiet.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt sier bilen ble meldt stjålet 6. september fra en adresse Oslo.

Tre menn skadd i utforkjøring i Troms

Tre menn i 20-årene, ble skadd i en utforkjøring på en lokal vei i Sørbotn i Ramfjord, sør for Tromsø natt til søndag. To av dem er alvorlig skadd.

– Bilen har kjørt av veien i et kryss og havnet på taket. Det ser ut til at de har kjørt rett fram i stedet for å svinge i krysset. Ting kan tyde på at det har gått fort, sier operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt til NTB.

Hun forteller at to av de skadde er sendt med luftambulanse til sykehuset i Tromsø, mens tredjemann er kjørt med ambulanse.