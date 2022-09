En av fem med hjertesvikt unngår forverring med «nytt» legemiddel

Anne Lise Stranden - Forskning.no

Norsk lege la nylig frem gode nyheter fra en studie på den årlige, europeiske hjertekongressen.

Hjertesvikt er et økende problem. I Norge har mellom 2 og 6,5 prosent av dem over 40 år antakelig hjertesvikt, viser nye tall fra Tromsø-undersøkelsen.

– Og vi forventer at det kommer til å øke i årene fremover, sa overlege Lars Gullestad ved Oslo universitetssykehus til Dagens Medisin på årets ESC-konferanse arrangert av European Society of Cardiology.

Nå viser en ny studie at et etablert legemiddel mot en annen sykdom reduserer forverring og dødsfall hos en gruppe pasienter med hjertesvikt. Det skriver Dagens Medisin.

Studien viser at risikoen ble redusert med 18 prosent. Den er publisert i New England Journal of Medicine.

To typer hjertesvikt

Omtrent halvparten av dem som har hjertesvikt, har redusert pumpefunksjon. Resten har stive hjerter, med bevart hjertefunksjon.

Hjertesvikt-symptomer Hjertesvikt betyr at pumpefunksjonen til hjertet er nedsatt. Den kan være akutt, forbigående eller kronisk, og lett til alvorlig. Typiske symptomer er: Tung pust: Mens du gjør dagligdagse ting eller ligger flatt. Svakhet og tretthet. Hovne føtter, ankler og bein: Skyldes overflødig væske fordi hjertet ikke klarer å pumpe unna nok blod. Lungeødem: Ved alvorlig hjertesvikt kan væske lekke inn i lungene. Det kan få deg til å hoste opp rosa, skummende slim. Da må du ringe 113 for akutt hjelp. Disse symptomene kan være lik symptomer på andre helseproblemer. ( Kilde: HelseNorge.no)

Og det blir flere av dem med stive hjerter og bevart pumpefunksjon.

Disse pasientene er eldre, ofte kvinner og har samtidig mange andre sykdommer som diabetes, KOLS, høyt blodtrykk og hjerteflimmer.

Over 6.000 pasienter

I den nye studien har forskere testet legemiddelets effekt hos pasienter med mildt redusert eller bevart pumpefunksjon.

De ble fulgt opp i drøyt to år.

Forskerne sjekket så hvor mange deltakere som fikk forverret hjertesvikt eller om de døde av hjertesykdom.

Deltakerne som fikk legemiddelet, hadde 18 prosent redusert forekomst av å dø eller bli innlagt eller vurdert for forverring.

Dagens medisiner ikke samme effekt

Ifølge Gullestad har ikke eksisterende medisiner på markedet, som betablokkere, samme effekt på disse pasientene. Det uttaler han til Dagens Medisin.

Gullestad er også professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Slik ble studien gjort Den såkalte DELIVER-studien omfatter 6.260 pasienter fra 20 land. De var over 40 år, med snittalder på 72 år. Knappe 45 prosent hadde diabetes type 2. Deltagerne ble tilfeldig trukket ut til å få legemiddelet eller placebo. Verken deltakerne eller legene visste hvem som fikk hva. Rundt 1.130 pasienter hadde lavere risiko for forverring eller død etter drøyt to år. Studien ble sponset av legemiddelets produsent Astra Zeneca. Før medisinen kan tas i bruk i Norge, må legemiddelet godkjennes av amerikanske FDA og europeiske legemiddel-myndigheter (EMA). Må også godkjennes av Statens Legemiddelverk. (Kilde: Dagens Medisin)

I en tidligere studie har forskere testet legemiddelet dapagliflozin hos hjertesviktpasienter med redusert pumpefunksjon.

Den viste også redusert risiko for død og sykehusinnleggelser hos disse pasientene.

Legemiddelelet dapagliflozin ble utviklet for å behandle diabetes 2.

Det blir også brukt mot andre former for hjertesvikt og mot kronisk nyresykdom, ifølge Norsk legemiddelhåndbok.

Referanser:

S. D. Solomon mf: Dapagliflozin in Heart Failure with Mildly Reduced or Preserved Ejection Fraction. The New England Journal of Medicine, 27. August.

Studie: 18 prosent reduksjon av forverret hjertesvikt og kardiovaskulær død. Dagens Medisin, 30. august 2022.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).