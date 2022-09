Rekordmange på Pride-markering i Oslo

NTB

Over 72.000 mennesker deltok i lørdagens regnbuetog gjennom Oslos gater. Det er ny rekord, opplyser Oslo Pride.

Det er 20.000 flere enn den forrige rekorden, som ble satt i 2019, opplyser Oslo Pride i en pressemelding.

– Det at så mange møter opp, sender et sterkt signal om hvilket samfunn vi vil ha. Vi er glade for at så mange har kommet langveis fra for å markere denne dagen, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

Regnbuetoget gikk blant annet gjennom Rosenkrantz' gate, som nylig ble fargelagt i regnbuefarger av Oslo kommune. Det var her to mennesker ble skutt og drept, og enda flere skadd, 25. juni i sommer. Dette førte til at Pride-paraden ble avlyst.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) var blant de mange politikerne som gikk i toget.

Toget endte opp på Kontraskjæret, hvor det ble holdt appeller i tillegg til musikalske innslag.