Statnett: Fra 2025 kan Sør-Norge få kraftunderskudd

Strømkabler på Alnabru i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

NTB

Sør-Norge risikerer å ha for lite kraft i et normalår fordi forbruket øker og for lite ny produksjon kommer til, ifølge Statnett.