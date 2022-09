Regnbuetoget i gang i Oslo

NTB

To og en halv måned etter masseskytingen i Oslo var det lørdag omsider klart for regnbuetog. – Vi tar gata tilbake, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Opprinnelig skulle Oslo pride holdt sin tradisjonsrike parade 25. juni, men natt til denne lørdagen ble to personer drept og flere skadd i skytingen mot blant annet London pub i Oslo sentrum – og paraden ble avlyst.

Helgens arrangement er ikke en erstatning for denne paraden, men et regnbuetog.

– Vi skal vise at kjærligheten vinner, og at vi skal ha et samfunn der alle skal kunne være den de er og elske den de elsker, sier Dan Bjørke, leder i Oslo pride.

Fordi drapsstedet

Paraden gikk fra Kongens gate og gjennom Rosenkrantz' gate – der drapene ble begått.

Det ble det en stans og kraftige «Kampen fortsetter»-rop. Det var tydelig at mange hadde en følelsesmessig reaksjon, og mange tørket tårer.

Toget ender opp i en solidaritetsmarkering og senere konsert med en rekke artister på Kontraskjæret. Blant artistene som opptrer, er DJ Fride Moksnes x Austinat, som til vanlig co-produserer hvert sitt lesbiske klubbkonsept. Henrik Wilhelm Wilhelmsen skal på scenen med låten «Signaler», kåret til årets pride-låt.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er blant de mange som deltar i regnbuetoget. Han har med seg kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), samt en rekke andre politikere.

Tar gata tilbake

– Vi tar gata tilbake. Det blir ikke den prideparaden vi hadde planlagt i juni, men dette er en markering som er viktig for at folk skal kunne gi uttrykk for disse viktige verdiene, sier Støre til NTB.

– Du skal kunne leve fritt i Norge og elske den du vil, og være trygg, fortsetter han.

I toget fikk han selskap av Christine Koht. Den kjente programlederen, som har fått kreftbehandling, sier at hun nesten ikke har ord for hvordan det føles å gå i regnbuetoget.

– Det er ikke så lenge siden jeg kom meg på beina igjen. Jeg er innlagt i perioder og veldig dårlig, og nå har jeg en periode hvor det er litt som å stå opp fra de døde. Så for meg var det stort å møte Jonas, for jeg synes han og jeg kler hverandre, sier Koht til NTB.

Fra Fagernes

Sammen med politikerne går også ekteparet Tina og Karoline Granum fra Fagernes. De fikk omfattende støtte i lokalmiljøet etter at de fortalte om et hatbrev, som fikk stor oppmerksomhet nasjonalt.

Politiet er til stede med mannskaper både i uniform og i sivilt. Trusselnivået her i landet er fortsatt på nivå fire, som er det høyeste i en normalsituasjon.