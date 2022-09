Rotevatn til Venstres landsstyremøte: – Det er mørkest i Ukraina nå

NTB

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn sier at våpenhjelp til Ukraina er helt avgjørende for å få en slutt på krigen og kommer med et våpenstikk til Rødt.