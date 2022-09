Nesten 80 forskningsartikler med norske forfattere trukket tilbake

NTB

Nesten 80 forskningsartikler med norske forfattere er trukket tilbake de siste 20 årene. Det viser en gjennomgang Khrono har gjort.

Et søk etter norske artilkler på nettstedet Retraction Watch , viser at 96 av oppføringene i databasen har en eller flere forfattere ved norske institusjoner. 79 er trukket tilbake, 17 korrigert. En enkelt forsker står for 13 av de 79 artiklene som er trukket.

Den eldste artikkelen ble publisert i 1980 og trukket året etter. Alle de andre ble trukket eller korrigert på 2000-tallet, skriver Khrono.

Professor Jan Gunnar Bjålie ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket når Khrono presenterer ham for tallene til Retraction Watch. Han viser til at det med nær hundre artikler over 20 år er snakk om i underkant av fem artikler i året, av mange tusen artikler som blir publisert.

— Om du ser på tallet alene ser det riktig ille ut, det er tegn på at noe er alvorlig galt, men når du ser opp mot helheten av alt som publiseres, så er det et lite antall, sier han.