Listhaug drømmer om en regjering med Frp og Høyre

NTB

Fremskrittspartiet har igjen etablert seg som landets tredje største parti. Nå tar de fram drømmen om en regjering der de styrer alene sammen med Høyre.

– Mange i partiet deler mitt syn, at en regjering med Frp og Høyre fungerte bra, men at det ikke fungerte så bra når flere partier kom inn, sier partileder Sylvi Listhaug til Nationen.

På den siste Norfakta-målingen har Høyre og Fremskrittspartiet en samlet oppslutning på 42,8 prosent, noe som ville gitt 76 representanter på Stortinget. Det er 19 flere enn de to partiene har i dag.

– Jeg tror helt ærlig at folk nå ser at det var langt bedre å ha en Frp-Høyre-regjering, sier Frp-lederen i en kommentar til de gode tallene.

Hun forteller om sine erfaringer etter et besøk hun hadde i Rendalen i Innlandet for noen uker siden. Frp-lederen sier hun møtte folk som var bekymret for fremtiden, om hyttefolk som kanskje ikke kom til vinteren fordi det ville koste for mye å varme opp hytta, og butikker som fryktet de måtte stenge.

– Regjeringen tar ikke inn over seg hvordan det som skjer, påvirker folks liv. Vi som politikere kan bidra til å dempe inflasjonen, vi vil fjerne avgiftene på drivstoff, halvere matmomsen og ha 50 øre i makspris på strøm for alle.